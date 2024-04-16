В Каневском районе на модернизацию сетей водоснабжения направят 62 млн рублей

Жители района в ходе встречи с главой региона Вениамином Кондратьевым пожаловались на качество водопроводной воды.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, в этом году на модернизацию сетей водоснабжения в бюджете региона предусмотрено около 62 млн рублей.

«Средства направят на капитальный ремонт скважины в станице Каневской и 30 км водопроводных сетей Красногвардейского, Новоминского, Привольненского и Челбасского сельских поселений, а также станиц Новодеревянковской и Стародеревянковской», — рассказал Прошунин.

Кроме того, в этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» планируют закончить реконструкцию водозаборных сооружений с устройством станции очистки воды. В прошлом году в районе заменили более 20 км сетей.

Губернатор также поручил отремонтировать улицу Горького в районном центре по просьбе местного жителя. Там находятся детская поликлиника, школа искусств и Дворец спорта.

«Это центр станицы, улица должна быть благоустроенной. Необходимо изыскать средства и сделать ремонт. Игорь Петрович, возьмите этот вопрос на контроль», — поручил Кондратьев своему первому заместителю.

Глава района Александр Герасименко отметил, что проект реконструкции уже готов, ориентировочная стоимость работ — 47 млн рублей. Всего на финансирование дорожной сети в Каневском районе в 2024 году запланировали 653 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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