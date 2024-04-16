Кондратьев посетил молочную ферму в Каневском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 апреля посетил молочно-товарную ферму агрохолдинга «Степь» в поселке Кубанская степь.

Предприятие оснащено по последнему слову промышленных технологий и является лидером по продуктивности коров на Кубани.

По словам губернатора, одна корова на этой ферме дает до 15 т молока в год, а в среднем по краю показатель составляет около 10 т. Больших надоев и качественного молока достигли на предприятии благодаря вниманию к племенной работе, высокой генетике, правильному содержанию животных и их рациону.

«Для Кубани это важно. Мы должны выпускать лучшие продукты питания, оставаясь гарантом продовольственной безопасности. Такой опыт надо тиражировать и активнее внедрять в регионе. Сегодня мы создаем уверенное завтра села», — сказал глава региона.

На ферме содержат 7,6 тыс. коров, в том числе 2,7 тыс. — фуражных. В прошлом году на предприятии произвели 40 тыс. т молока. Это на 140% больше, чем годом ранее и на 40% — по сравнению с со средним показателем по району. На ферме работают более 160 человек. Среднемесячная заработная плата составляет около 70 тыс. рублей.

Вениамин Кондратьев осмотрел коровники, систему автоматизированных доильных залов. Благодаря самому передовому программному обеспечению процесс управления стадом проходит в режиме реального времени. На всех коровах установлены датчики, которые собирают важные показатели. Это позволяет отслеживать состояние здоровья животных и вовремя обнаруживать заболевания.

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Каневской район производит больше всего молока в крае. В прошлом году фермы района произвели 197,7 тыс. т молока, а продуктивность за год выросла на 675 кг и составила 11 тыс. 918 кг, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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