Корову-рекордсменку по надоям впервые в России клонировали на Кубани

Первый в России теленок-клон появился на свет в Усть-Лабинске.

Теленок был произведен от коровы с рекордными показателями надоев. Сообщается, что это в перспективе позволит получить значительный экономический эффект для развития животноводства.

Успешный эксперимент по клонированию провели ученые из лаборатории «Альтраген». Работу начали несколько лет назад, а первые результаты получили в сентябре 2022 года.

«Тогда удалось получить первый эмбрион клона с помощью технологии Handmade Cloning, которая является альтернативным методом переноса ядер соматических клеток. Классический метод пересадки ядра клетки с целью получения клонированных животных требует использования дорогостоящего и сложного оборудования, в том числе инвертированного микроскопа и микроманипуляторов», — сообщает пресс-служба ГК «Прогресс Агро».

Отличие техники Handmade Cloning от классического метода подразумевает работу с яйцеклетками и эмбрионами, лишенными оболочки для облегчения и ускорения отдельных этапов технологии клонирования. Это позволяет повышать уровень рождаемости.

Также эта технология помогает снизить затраты и повысить эффективность производственного процесса.

«Подобных успешных экспериментов в области животноводства с помощью метода Handmade Cloning до этого момента еще не проводилось в России. Использование клонирования позволит компании реализовать стратегические планы по разведению высокопродуктивных генотипированных животных. С учетом того, что за основу брался генетический материал коровы-рекордсменки, дальнейшее развитие этого направления даст существенный экономический эффект для развития предприятия. Корова-донор дает 18 т молока в год, тогда как обычная — примерно 10 т», — цитирует гендиректора «Прогресс Агро» Леонида Рагозина пресс-служба ГК «Прогресс Агро».

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