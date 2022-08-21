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В Каневском районе загорелся камыш на площади 200 кв. метров

Происшествия
21.08.2022 19:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-gorit-kamysh-na-ploshhadi-200-kv-metrov
В Каневском районе загорелся камыш на площади 200 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

О возгорании рядом с дорогой «Ейск — Краснодар» 124 км сообщили вечером 21 августа.

Сообщается, что горит камыш, и огонь охватил 200 кв. м. В ликвидации пожара участвуют 10 единиц техники и три человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ранее в Каневском районе на обочине дороги «Стародеревянковская — Ленинградская» загорелся мусор на обочине. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

 

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