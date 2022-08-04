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В Каневском районе 8 августа проведут профилактическую акцию «Кубань против рака»

Общество
04.08.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-8-avgusta-provedut-profilakticheskuyu-aktsiyu-kuban-protiv-raka
В Каневском районе 8 августа проведут профилактическую акцию «Кубань против рака»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акция пройдет в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Осмотр организуют 8 августа в Каневской центральной районной больнице. Предварительную запись будут вести в регистратуре поликлиники.

Главная цель проекта «Кубань против рака» — обеспечить жителей отдаленных поселений доступной медпомощью и выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года в Краснодарском крае выявили около 10 тыс. новых пациентов с онкологией.

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