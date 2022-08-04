В Каневском районе 8 августа проведут профилактическую акцию «Кубань против рака»
Общество
04.08.2022 10:49
Акция пройдет в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Осмотр организуют 8 августа в Каневской центральной районной больнице. Предварительную запись будут вести в регистратуре поликлиники.
Главная цель проекта «Кубань против рака» — обеспечить жителей отдаленных поселений доступной медпомощью и выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года в Краснодарском крае выявили около 10 тыс. новых пациентов с онкологией.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
- В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ