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В Калужской области сбиты шесть беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kaluzhskoj-oblasti-sbity-shest-bespilotnikov
В Калужской области сбиты шесть беспилотников
В Калужской области сбиты шесть беспилотников

Об этом 3 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, дроны ночью летели через территорию региона, их сбили средства ПВО в юго-западной части области.

«При попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

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