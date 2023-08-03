В Калужской области сбиты шесть беспилотников

Об этом 3 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, дроны ночью летели через территорию региона, их сбили средства ПВО в юго-западной части области.

«При попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Шапша в своем Telegram-канале.