В Калининском сельском округе Краснодара новый глава — Сергей Пелих

Сергея Пелиха согласовали на должность главы администрации Калининского сельского округа 28 февраля.

Его кандидатуру депутаты Гордумы под председательством Веры Галушко. В заседании принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов.

Сообщается, что Сергей Пелих имеет два высших образования. В 2012 году он окончил КубГТУ по специальности «инженер». Позже в том же вузе он получил второе образование по специальности «финансы и кредит».

В администрации Краснодара Сергей Пелих работает с 2015 года. До 2020 года работал в отделе коммунального хозяйства администрации Прикубанского округа. С 2021 по 2022 год занимал пост замглавы администрации Елизаветинского сельского округа.

С 2023 года является замдиректора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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