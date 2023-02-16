В Калининском районе по нацпроекту реконструируют сквер
Общество
16.02.2023 12:57
Общественную территорию в центре станицы Гривенской приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Отмечается, что перед благоустройством участок предстоит расчистить от строительного мусора, демонтировать покрытия, убрать металлические ограждения и гараж.
В сквере планируют оборудовать детскую и спортивную площадки с прорезиненным покрытием, игровым оборудованием и уличными тренажерами. Также в планах установка сцены для массовых мероприятий.
Предусмотрели переустройство проезда, организацию пешеходных дорожек и установку малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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