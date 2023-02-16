Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Калининском районе по нацпроекту реконструируют сквер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kalininskom-rajone-po-natsproektu-rekonstruiruyut-skver
В Калининском районе по нацпроекту реконструируют сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию в центре станицы Гривенской приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отмечается, что перед благоустройством участок предстоит расчистить от строительного мусора, демонтировать покрытия, убрать металлические ограждения и гараж.

В сквере планируют оборудовать детскую и спортивную площадки с прорезиненным покрытием, игровым оборудованием и уличными тренажерами. Также в планах установка сцены для массовых мероприятий.

Предусмотрели переустройство проезда, организацию пешеходных дорожек и установку малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на благоустройство скверов и парков на Кубани дополнительно выделили 1,2 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях