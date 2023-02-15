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На благоустройство скверов и парков на Кубани дополнительно выделили 1,2 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-blagoustrojstvo-skverov-i-parkov-na-kubani-dopolnitelno-vydelili-1-2-mlrd-rublej
На благоустройство скверов и парков на Кубани дополнительно выделили 1,2 млрд рублей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 15 февраля в ходе 10-й сессии ЗСК сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В общей сложности на благоустройство парков и скверов региона в 2023 году из всех уровней бюджета направят 3,3 млрд рублей.

«На благоустройство скверов, парков и площадей из краевого бюджета дополнительно выделяем 1,2 млрд рублей. Наши жители видят конкретные результаты действия национального проекта — это комфортные, обновленные территории, которые появляются в городах, станицах и поселках. С 2019 года в крае привели в порядок уже порядка 1,3 тыс. зеленых зон», — сказал Кондратьев.

В текущем году на Кубани планируют благоустроить 140 общественных пространств. В прошлом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновили 221 зону отдыха.

Также на 10-й сессии ЗСК внесли изменения в финансирование сферы ЖКХ. На строительство объектов направили еще 3,4 млрд рублей. В том числе 2,2 млрд рублей выделили на строительство главного канализационного коллектора в Краснодаре. Всего на текущий год расходы отрасли составят 58,5 млрд рублей.

«Дополнительные средства — 295 млн рублей — выделили на обеспечение инфраструктурой участков, предоставленных многодетным семьям. Эта проблема стоит остро, многие семьи получают землю без света, воды, газа. Если дали участок, значит необходимо обеспечить его всем необходимым для жизни. Либо предоставить альтернативу — в прошлом году благодаря совместной работе с депутатским корпусом мы дали возможность получать компенсацию взамен земли», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году в Краснодаре водоснабжение начнут подводить к четырем земельным массивам для многодетных семей.

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