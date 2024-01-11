В Калининском районе благоустроят парк и отремонтируют Дом культуры

Об этом стало известно в ходе приема граждан, который провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Жительница Калининского района обратилась к губернатору с просьбой обновить зеленую зону в станице Андреевской и отремонтировать местный Дом культуры.

Вениамин Кондратьев отметил, что привести в порядок парк необходимо с учетом мнения жителей в этом году.

«Проговорите вопрос с инициативной группой. А в следующем году нужно отремонтировать Дом культуры — традиционно это центр притяжения, место проведения мероприятий и праздников», — обратился Вениамин Кондратьев главе района Виктору Кузьминову.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, парк площадью 1,5 га благоустроят до 1 декабря. На территории парка появятся игровая площадка, дорожки для прогулок, освещение. Губернатор поручил установить также многофункциональную спортивную площадку.

Жительница поселка Родники Белореченского района обратилась с просьбой благоустроить территорию около школы № 31. Губернатор поручил до 1 октября создать на участке благоустроенный сквер. Также Вениамин Кондратьев поручил построить в поселке Родники многофункциональную спортплощадку.

Жительница станицы Холмской Абинского района попросила обустроить тротуар около детского сада на улице Лысова. Сейчас жители ведут детей в детсад по обочине дороги. Глава региона поручил обустроить тротуар до 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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