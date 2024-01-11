Кондратьев: в Отрадненском районе капитально отремонтируют здание поликлиники
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по поручению Президента РФ провел прием граждан, на котором присутствовал также главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев.
Жительница станицы Отрадной рассказала о том, что поликлинику в муниципалитете построили в 1960 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани вопрос с обновлением больниц, поликлиник, школ, детсадов и других учреждений образования и здравоохранения решают планомерно. В прошлом году отремонтировали 700 соцбъектов, в этом планируют отремонтировать еще 500.
«Капремонт подобных зданий — острая необходимость, которая позволит улучшить качество оказания медпомощи жителям станицы. Поэтому важно провести работы в максимально короткие сроки, и завершить их до конца текущего года», — сказал губернатор.
Поликлиника в станице Отрадной обслуживает более 50 тыс. человек, из них более 12,6 тыс. — дети.
По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, ремонт проведут в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения». В здании заменят крышу и инженерные системы, обновят фасад и помещения. На эти цели направят более 38 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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