В какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2023 году
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год. Эксперты проанализировали, когда россияне, получающие оклад, потеряют в деньгах меньше всего.
Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова назвала самые выгодные и самые невыгодные месяцы с точки зрения отпускных выплат. Наиболее выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Немного хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь.
— Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.
Соответственно самыми невыгодными месяцами для отдыха в 2023 году стали январь, февраль, апрель, май.
Лучшим месяцем для отдыха без потери в деньгах эксперт назвала август, а худшим — январь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе SuperJob.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
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