Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Общество
30.08.2022 10:22
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В 2023 году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому эти выходные перенесут на 24 февраля и 8 мая.
Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
Утвердили остальные выходные дни — с 23 по 26 февраля, 8 марта. На майские праздники нерабочими будут дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
В честь Дня России жители будут отдыхать с 10 по 12 июня, а в День народного единства — с 4 по 6 ноября, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram.
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