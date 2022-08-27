В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
Общество
27.08.2022 09:57
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, День знаний становится для родителей школьников «эстафетой» из-за того, что нужно подготовить ребенка к школе и успеть на работу.
«Обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением сделать 1 сентября выходным днем», — заявил Хамзаев.
По мнению парламентария, выходной день 1 сентября может стать для родителей стимулом уделить больше внимания своему ребенку.
Депутат подчеркнул, что для укрепления семьи и традиционных ценностей необходимо обращать внимание на важные даты в календаре, сообщает РИА «Новости».
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