В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, День знаний становится для родителей школьников «эстафетой» из-за того, что нужно подготовить ребенка к школе и успеть на работу.

«Обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением сделать 1 сентября выходным днем», — заявил Хамзаев.

По мнению парламентария, выходной день 1 сентября может стать для родителей стимулом уделить больше внимания своему ребенку.

Депутат подчеркнул, что для укрепления семьи и традиционных ценностей необходимо обращать внимание на важные даты в календаре, сообщает РИА «Новости».

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