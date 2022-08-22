Опрос: каждый пятый родитель в Краснодаре испытывает стресс 1 сентября

Опрос: каждый пятый родитель в Краснодаре испытывает стресс 1 сентября

День знаний для многих родителей связан не с радостным ожиданием, а со стрессом. Согласно результатам исследования, проведенного с 3 по 19 августа, для 19% краснодарцев начало учебного года — это нелегкое испытание для нервной системы.

По данным опроса, каждый пятый краснодарский родитель испытывает стресс перед началом учебного года. Больше всего волнуются молодые родители и те, у кого дети учатся в 1 — 5 классах. Родители старшеклассников более спокойны. Отмечается, что матери волнуются вдвое чаще отцов. Они же чаще сообщали о планах сопровождать детей на школьные линейки.

Сообщается, что 27% опрошенных из числа работающих краснодарцев собираются взять отгул или отпуск, чтобы присутствовать на школьных линейках. Еще 12% собираются отпроситься на полдня. Всего по России о планах не работать в День знаний заявили 49% опрошенных.

По результатам опроса работодателей, четыре из 10 краснодарских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября. Из них 24% делают выходной официальным, 17% — неофициально, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе SuperJob.

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