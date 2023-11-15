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В Кабардинке завершают благоустройство сквера по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kabardinke-zavershayut-blagoustrojstvo-skvera-po-natsproektu
В Кабардинке завершают благоустройство сквера по нацпроекту
Фото t.me/BogodistovAA

Работы по благоустройству общественной территории на улице Корницкого в селе Кабардинка в ноябре вышли на финишную прямую.

По словам мэра Геленджика Алексей Богодистова, работы идут рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За 5 месяцев на улице Корницкого обустроили многофункциональную для отдыха. Здесь появилась современная скейт-площадка, детская и спортивные зоны, музыкальный фонтан с подсветкой, а также лавочки и прогулочные дорожки.

«Уверен, этот сквер станет местом притяжения не только для геленджичан, но и для гостей курорта. На самом деле — уникальное место. Удалось не только сохранить бор пицундской сосны, но и высадить дополнительно 120 хвойных растений», — написал глава Геленджика в своем Telegram-канале.

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