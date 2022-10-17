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В Кабардинке в «Старом парке» проходит Международный органный фестиваль

Культура
17.10.2022 14:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kabardinke-v-starom-parke-prohodit-mezhdunarodnyj-organnyj-festival
Видео канала «Кубань 24»

В фестивале принимают участие музыканты из Японии, Нидерландов, Белоруссии и столичные артисты.

В эти выходные на сцене театра Старого парка соединились орган и саксофон. Оригинальное исполнение одного из произведений Баха представил японско-российский музыкальный дуэт — Хироко Иноуэ и Вероника Кожухарова.

«Бах, к сожалению, не был знаком с саксофоном. Саксофон гораздо позже родился. И мне очень жаль. Потому что, если бы Бах услышал такой невероятный инструмент, я думаю, очень много появилось бы оригинальной музыки для саксофона», — сказала саксофонистка, участница Международного органного фестиваля Вероника Кожухарова.

«Орган мы заказали еще до того, как было завершено строительство театра. Орган сделали в Италии, он специально ориентирован на наш концерт, на камерный зал», — рассказал скульптор, основатель культурного центра Александр Алексеев.

Продолжит раскрывать возможности органа из Италии заслуженный артист России, Алексей Паршин. Он представит Вселенную Баха. В завершении фестиваля на гала-концерте прозвучат шедевры трех столетий.

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