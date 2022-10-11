В Краснодаре 28–29 октября пройдет XI фестиваль GG Jazz

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Фестиваль Георгия Гараняна и Леонарда Гатова будет посвящен 100-летию российского джаза.

Он пройдет в Краснодарском творческом объединении «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Вместе с биг-бендом Георгия Гараняна в первый день фестиваля выступят трио Якова Окуня и Карина Кожевникова под управлением заслуженного артиста Краснодарского края Ильи Филиппова. Также на сцену выйдут специальные гости — Владислав Псарук и Андрей Красильников.

Гала-концерт с участием российских джазовых музыкантов состоится 29 октября. Выступят народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, народная артистка России Лариса Долина, народный артист России Даниил Крамер, Fantine, заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг, Андрей Кондаков и Биг-бенд Георгия Гараняна.

Также концерты, посвященные 100-летию российского джаза, пройдут в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Сочи, Калининграде, Южно-Сахалинске и других городах. Организаторами концерта выступили Фонд Игоря Бутмана и ООО «Творческая мастерская «Сцена». Билеты на концерты можно приобрести по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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