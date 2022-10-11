Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре 28–29 октября пройдет XI фестиваль GG Jazz

Культура
11.10.2022 10:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-28-29-oktyabrya-projdet-xi-festival-gg-jazz
В Краснодаре 28–29 октября пройдет XI фестиваль GG Jazz
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Фестиваль Георгия Гараняна и Леонарда Гатова будет посвящен 100-летию российского джаза.

Он пройдет в Краснодарском творческом объединении «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Вместе с биг-бендом Георгия Гараняна в первый день фестиваля выступят трио Якова Окуня и Карина Кожевникова под управлением заслуженного артиста Краснодарского края Ильи Филиппова. Также на сцену выйдут специальные гости — Владислав Псарук и Андрей Красильников.

Гала-концерт с участием российских джазовых музыкантов состоится 29 октября. Выступят народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, народная артистка России Лариса Долина, народный артист России Даниил Крамер, Fantine, заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг, Андрей Кондаков и Биг-бенд Георгия Гараняна.

Также концерты, посвященные 100-летию российского джаза, пройдут в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Сочи, Калининграде, Южно-Сахалинске и других городах. Организаторами концерта выступили Фонд Игоря Бутмана и ООО «Творческая мастерская «Сцена». Билеты на концерты можно приобрести по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре прошел гала-концерт регионального этапа фестиваля «КТК — талантливым детям».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях