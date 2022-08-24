В Кабардинке на аллее, ведущей к морю, высадили 20 пальм
Общество
24.08.2022 19:41
На ведущей к набережной Кабардинки и морю аллее посадили пальмы рода трахикарпус.
Сообщается, что при озеленении в Геленджике приоритет отдается саженцам отечественного производства. И эти 20 пальм также вырастили в России.
Впервые пальмы в открытый грунт посадили на курорте два года назад. Растения отлично прижились, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.
Читайте также: под Геленджиком появится еще одна особо охраняемая природная зона.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои
- Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
- Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»