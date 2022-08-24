В Кабардинке на аллее, ведущей к морю, высадили 20 пальм

Фото пресс-службы администрации Геленджика

На ведущей к набережной Кабардинки и морю аллее посадили пальмы рода трахикарпус.

Сообщается, что при озеленении в Геленджике приоритет отдается саженцам отечественного производства. И эти 20 пальм также вырастили в России.

Впервые пальмы в открытый грунт посадили на курорте два года назад. Растения отлично прижились, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

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