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Кондратьев: под Геленджиком появится еще одна особо охраняемая природная зона

Общество
18.08.2022 18:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pod-gelendzhikom-poyavitsya-eshhe-odna-osobo-ohranyaemaya-prirodnaya-zona
Кондратьев: под Геленджиком появится еще одна особо охраняемая природная зона
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О создании ООПТ регионального значения 18 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в соцсетях.

Территория, которую в народе называют рощи Жданова, находится в селе Прасковеевка под Геленджиком. Ее площадь — около 6 га.

«Там нельзя будет заниматься строительством, вырубкой деревьев. Считаю, что решение очень правильное. Я давно призываю глав активно подключаться к этой работе. Нам принципиально важно защищать и сохранять неповторимую красоту Кубани», — написал Кондратьев в Telegram.

Благодаря Дмитрию Жданову, в честь которого называют рощи, в начале 80-х годов в селе появились итальянские сосны пинии. В 1978 году он привез несколько шишек сосны из Никитского ботанического сада, из которых вырастил саженцы.

«В районе Прасковеевки Жданову выделили опытные участки, где сегодня, более чем через 40 лет растут уже огромные сосны пинии», — рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

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