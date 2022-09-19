В Кабардинке до 1 ноября отремонтируют две улицы

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В селе Кабардинка идет капитальный ремонт улиц Дообской и Совхозной.

Обе улицы примыкают к детскому саду «Улыбка» и спортивной площадке, которую открыли в этом году. К ремонту подрядчик приступил в августе. На улице Дообской уложат 294 м нового асфальтового покрытия, на улице Совхозной — 130 м. Кроме ремонта дороги, здесь обустроят тротуары и ливневку. По завершении работ нанесут разметку.

Из городского бюджета на ремонт дорог выделили около 11 млн рублей. Все работы завершатся до 1 ноября, сообщает МЦУ Геленджик в Telegram-канале.

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