В Динском районе из-за ремонта ограничат движение транспорта через ж/д мост

Фото пресс-службы администрации Динского района

В Динском районе 20 сентября на 27-м километре трассы Краснодар — Кропоткин стартует ремонт моста через железную дорогу.

В связи с этим, с 8:00 вводится ограничение движение для транспорта по одной из полос. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Динского района в Telegram.

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