Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Динском районе из-за ремонта ограничат движение транспорта через ж/д мост

Общество
19.09.2022 18:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-iz-za-remonta-ogranichat-dvizhenie-transporta-cherez-zh-d-most
В Динском районе из-за ремонта ограничат движение транспорта через ж/д мост
Фото пресс-службы администрации Динского района

В Динском районе 20 сентября на 27-м километре трассы Краснодар — Кропоткин стартует ремонт моста через железную дорогу.

В связи с этим, с 8:00 вводится ограничение движение для транспорта по одной из полос. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Динского района в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре начали ремонтировать улицу Пригородную от улицы Российской до Ростовского Шоссе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В мэрии Краснодара ответили на флэшмоб горожан, требующих свою долю городского бюджета
  2. К 229-летию Краснодара на Городской площади повесили главный праздничный баннер
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Краснодарском крае будут судить велосипедиста, пытавшегося ночью изнасиловать девушку на улице
  5. В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
  6. Ростовский «Горизонт» требует от краснодарских компаний 3,5 млн рублей за использование слова «горизонт»
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях