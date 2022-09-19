В Динском районе из-за ремонта ограничат движение транспорта через ж/д мост
Общество
19.09.2022 18:43
В Динском районе 20 сентября на 27-м километре трассы Краснодар — Кропоткин стартует ремонт моста через железную дорогу.
В связи с этим, с 8:00 вводится ограничение движение для транспорта по одной из полос. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Динского района в Telegram.
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