В июне объем доходов от курортного сбора в Краснодарском крае составил почти 211 млн рублей

Об этом 4 августа сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК напомнил, что в эксперименте по взиманию курортного сбора участвуют Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ, в Туапсинском районе: Джубга, Небуг, Новомихайловское, Шепси и Тенгинка, в Ейском районе: Ейск и Должанская. С 1 января прошлого года курортный сбор установлен в размере 50 рублей с человека в Сочи и 30 рублей — на остальных территориях.

По итогам 2022 года курортный сбор принес в бюджет Краснодарского края более 747 млн рублей, из них освоены свыше 714 млн.

«На эти средства в Сочи были благоустроены сквер имени Бестужева-Марлинского и парк имени Фрунзе. В Геленджике отремонтировали светомузыкальный фонтан, в Джубге благоустроили парк, несколько новых арт-объектов установлено в Горячем Ключе. В других курортных территориях озеленили общественные пространства, обновили тротуарную плитку, провели освещение, установили лавочки, урны, ограждения, скульптуры и памятные знаки», — сказал Бурлачко.

По состоянию на 1 июня текущего года объем доходов от курортного сбора составил почти 211 млн рублей. Председатель ЗСК отметил, что географию эксперимента по взиманию курортного сбора стоит расширить.

«Текущая ситуация — это время для еще более активного развития и укрепления нашего внутреннего туризма, повышения качества и уровня сервиса на курортах Краснодарского края. И чем шире география эксперимента, тем больше средств будет собираться, тем лучше курортные территории Кубани будут выглядеть», — написал Бурлачко в Telegram.

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