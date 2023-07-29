Депутаты решили ввести курортный сбор в Новороссийске

На внеочередном заседании городской думы депутаты проголосовали за включение города-героя в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.

Депутаты гордумы проголосовали за введение курортного сбора единогласно.

«Предварительно стоимость курортного сбора составит 30 рублей с человека в день для тех, кто приезжает на отдых в Новороссийск и останавливается в гостиницах, пансионатах, санаториях и других местах организованного отдыха. Вырученные средства будут направляться на развитие инфраструктуры города», — сообщает пресс-служба гордумы Новороссийска.

После принятия соответствующего документа ЗСК введение курортного сбора вступит в силу с 1 января 2024 года.

В Краснодарском крае курортный сбор взимают в Сочи — 50 руб. ежесуточно, в Анапе, Геленджике, Ейске, Сириусе, в пяти поселениях Туапсинского района и двух — Ейского, там налог меньше — 30 руб. в сутки.

В 2022 году общие доходы Краснодарского края от курортного сбора выросли в 4,5 раза.