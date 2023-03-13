В 2022 году доходы Краснодарского края от курортного сбора выросли в 4,5 раза

Всего в прошлом году от курортного сбора бюджет Кубани получил 747 млн рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2021 году. Тогда в рамках курортного сбора получили 165 млн рублей.

Собранный с туристов сбор в 2022 году стал рекордным за все пять лет эксперимента. По мнению экспертов, кратный рост поступлений в прошлом году связан с резким увеличением курортного сбора. Так, в большинстве курортов он вырос в три раза — с 10 до 30 рублей, а в Сочи в пять раз — с 10 до 50 рублей.

Согласно статистике краевого минтуризма в 2022 году курортный сбор в Краснодарском крае заплатили 3,6 млн человек. Это на 16% больше, чем в 2021 году, сообщает РБК.

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