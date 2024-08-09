В июле жители Кубани получали ответы на свои обращения в 1,5 раза быстрее

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с руководителем Центра управления Кубани Юрием Шевченко работу в информационном поле.

Глава края подчеркнул важность оперативных и качественных ответов от органов власти на обращения граждан. По его словам, не все муниципалитеты успешно выполняют эту установку. Так, замалчивания быть не должно.

«Мы все одна большая команда, краевая власть всегда готова подключиться к решению возникающих на местах проблем. Только совместная ежедневная работа даст результат, которого от нас ждут люди», ― добавил он.

Через систему «Инцидент Менеджмент» только за июль прошло 47,8 тыс. обращений, что в 2,5 раза больше, чем в июне ― это абсолютный рекорд, отметил Шевченко. Он добавил, что половина обращений была на тему перебоев с электроснабжением из-за аварий и плановых отключений.

«Благодаря содействию федеральных коллег и ответственности специалистов на местах в крае, нам удалось справиться с ситуацией. При этом, несмотря на огромное число инцидентов, время предоставления ответов на них сократилось в 1,5 раза», ― подчеркнул Юрий Шевченко.

Традиционно волнующими кубанцев остаются вопросы ЖКХ, благоустройства, обращения с отходами, дорожного хозяйства и работы общественного транспорта. Наибольшую активность проявляют города-курорты. Шевченко рассказал, что активные инструменты информирования ― это соцсети. Так, практически у всех организаций есть официальные страницы. Он подчеркнул, что подписчики являются живой и активной аудиторией из 3,1 млн человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Больше полувека здание больницы в Тимашевском районе не видело масштабного ремонта. Сейчас здесь наводят порядок на первом этаже, и проводят капитальные работы на крыше, втором этаже и подвале. Меняют все коммуникации.

«Это и электрическая, и теплоснабжение, и канализационные водоснабжение. У нас ни одной из старых коммуникаций не остается. В полноценном объеме будут выполнены все изменения», ― отмечает заведующий Медведовской участковой больницей Артем Макаров.

О том, что здание обветшало и требует ремонта, губернатору в ходе личного приема рассказывала местная жительница Зинаида Остапенко. На ЦРБ приходится 18 тыс. населения ―это станичники из Медведовской, жители хуторов Большевик и Ленинский. Вениамин Кондратьев настоял на увеличении финансирования программы капремонта.

Блок здравоохранения ― центральный на каждом приеме граждан губернатора. Еще одной просьбой от жителей уже Приморско-Ахтарского района стало строительство амбулатории в станице Приазовской. Учреждение рассчитано на 40 посещений в смену, предусмотрен и дневной стационар.

Губернатор всегда поддерживает желание жителей самых отдаленных станиц получить медицинскую помощь. Поэтому в регионе строительству офисов врача общей практики отдают приоритет в усилении первичного медицинского звена.

Рабочие трудятся и на объекте в Отрадненском районе. Это поликлиника в центре муниципалитета. В здании 1960 года капитально отремонтировали крышу. Внутри уже почти уложили плитку, провели коммуникации. Вениамин Кондратьев, когда к нему обратилась жительница станицы Отрадной, поставил сроки строителям ― до конца нынешнего года ремонт закончить.

Обращаются к главе региона и за обновлением автопарка скорых при больницах. Результатом такой просьбы стала покупка спецмашины в Лабинской ЦРБ. Раньше здесь работали 14 автомобилей, и этого количества не хватало, поэтому местный житель обратился к губернатору. Тогда Вениамин Кондратьев рассказал о том, как важно в целом по региону следить за состоянием парка и обновлять гаражи скорых.

Новые ФАПы и ВОПы, ремонт поликлиник и больниц ― частые просьбы, с которыми обращаются жители Кубани к губернатору. Будь то личные приемы, или рабочие поездки Вениамина Кондратьева. К каждой из таких просьб относятся с особым трепетом, ведь от этого зависят миллионы жизней.

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