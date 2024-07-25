Новые соцобъекты и не только: Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан

Губернатор Кубани провел прием граждан по поручению президента России. В мероприятии принял участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев.

В своих соцсетях Кондратьев поделился краткими итогами приема.

Так, по просьбе Галины Авдиенко из поселка Синегорск Абинского района на улице Лесной до конца текущего года обустроят тротуар, а по просьбе Валентины Моталь — отремонтируют скважины водозабора в станице Тбилисской, чтобы обеспечить жителей ее северной части чистой водой.

«Начнем ремонт трех скважин в этом году, еще двух — в следующем», — уточнил глава Кубани в своем Telegram-канале.

Также Вениамин Кондратьев поручил выполнить просьбу Алины Занозы — построить дополнительный корпус школы № 11 Тимашевска. Это позволит детям учиться в одну смену. Строительство планируют закончить уже в сентябре 2025 года.

Еще одно строительство тоже завершат в начале осени следующего года — в станице Ярославской Мостовского района возведут новый спорткомплекс. Просьбу от местных жителей губернатору передал Александр Кваша.

«С просьбой обновить искусственное покрытие футбольного поля в станице Новотитаровской Динского района обратилась Вера Джурко. Считаю, что там нужно провести комплексную реконструкцию всего стадиона. Договорились разделить эту работу на несколько этапов. Приступим уже в мае следующего года», — сообщил глава региона.

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