Кондратьев проверил сроки строительства спортобъектов в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 июля провел «час контроля», на котором обсудил сроки исполнения его поручений.

Кубань ― в тройке лидеров России по вводу квадратных метров, рассказал Кондратьев. Вместе с тем он отметил необходимость возведения социальных и спортивных объектов в населенных пунктах региона.

«Несколько лет назад мы приняли решение, что Центры единоборств должны быть в каждом муниципалитете края. Это возможность для жителей вести активный образ жизни, заниматься спортом и укреплять свое здоровье в комфортных, современных условиях», — сказал Кондратьев.

Глава региона уточнил, что на данный момент на Кубани построили уже 26 Центров единоборств. Еще 15 продолжают строить.

Кондратьев поручил своему заместителю Александру Нестеренко скоординировать усилия и четко отслеживать сроки строительства всех спортивных объектов в регионе.

Губернатор акцентировал внимание на объектах, отстающих от сроков. Это касается Центра единоборств в поселке Агой в Туапсинском районе, готовность которого составляет всего 3%. Глава муниципалитета Сергей Бойко объяснил, что задержка вызвана тем, что подходящее место долго искали, документы готовили, а проект не сразу прошел экспертизу. Кондратьев отметил, что сейчас следует работать с удвоенной силой и сдать здание в эксплуатацию весной следующего года.

Кроме того, обсудили медленные темпы строительства Центра единоборств Геленджике. Готовность объекта сейчас составляет 11%. Мэр Алексей Богодистов рассказал, что генподрядчик берет обязательства сдать центр в эксплуатацию весной 2025 года.

На совещании также обсудили ход строительства Центров единоборств в Гулькевичском и Апшеронском районах. Глава края поручил в конце года закончить работы в Апшеронске, а летом следующего года ― в Гулькевичском районе.

К концу текущего года введут в эксплуатацию Центры единоборств в Белореченском, Приморско-Ахтарском, Лабинском и Темрюкском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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