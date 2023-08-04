В июле в Краснодарском крае 12 пропавших человек нашли погибшими

Такую статистику привели волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Всего за июль к ним поступило 229 заявок на поиск пропавших людей. Из них 155 человек нашли живыми, еще 12 пропавших обнаружили погибшими.

Не удалось найти 22 человек, а 28 заявок оказались неподтвержденными. В июле волонтеры «ЛизаАлерт» совершили семь активных выездов на поиски.

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