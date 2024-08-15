В июле число ипотечных кредитов в Краснодарском крае сократилось в три раза

Эксперты связывают снижение интереса с высокими процентными ставками. К тому же в России изменили правила семейной льготной программы.

Квартирный вопрос на Кубани всегда был актуальным. Многие жители страны мечтают иметь собственное жилье на Юге России. Однако в июле 2024 года покупка стала менее доступной. Большинство льготных программ в регионе сократили из-за повышения ключевой ставки. Однако выход из ситуации есть, пока еще доступна семейная ипотека, но с некоторыми поправками.

«Изменилось то, что раньше можно было взять семейную ипотеку, если у вас есть два несовершеннолетних ребенка. Сейчас это можно сделать не на территории Краснодара, а в пригороде», ― рассказывает риелтор Эмиль Ковтуненко.

Такая возможность доступна для семей, где один из детей не старше шести лет. Тогда максимальный процент по кредитованию составит 6%. Только есть нюанс: купить жилье в ипотеку можно в тех населенных пунктах, где количество жителей не превышает 50 тыс. человек. Остальные смогут приобретать квартиры по стандартной ипотечной ставке ― в районе 20%. Ее увеличение напрямую зависит от изменений ключевой ставки.

«Центробанк это делает, чтобы удержать инфляцию, она сейчас растет, а также, чтобы удержать курс рубля. Мы сейчас видим такую тенденцию, что к концу года возможно поднятие ключевой ставки еще на 2%», ― говорит предприниматель, экономист Алексей Никонов.

Сейчас, после июльского поднятия Центральным банком России, ключевая ставка составляет 18%. Пока ставки растут, средняя сумма кредитов для ипотеки уменьшается. За месяц она снизилась на 14%. Сократился за тот же период средний срок по выплате займа ― до 23 лет. Эксперты отмечают, что спрос на ипотеку продолжит падать.

«Потому что ставка большая. Банки берут под 18% деньги у ЦБ. Поэтому ставку для клиентов они ниже делать не могут. Тут помочь уменьшать процентную ставку могут только льготные программы», ― отмечает Алексей Никонов.

Одна из льготных программ ― сельская ипотека. В последнее время она набирает популярность. Льгота распространяется на небольшие населенные пункты ― до 30 тыс. жителей.

Многие выбирают пригород Краснодара, до краевой столицы около часа езды. Это очень удобно. К примеру, поселок Южный, станицы Марьянская, Васюринская. Рассмотреть можно жилье и в соседней Республике Адыгея ― аулы Козет, Старобжегокай, поселок Энем. На этом география действия программы не заканчивается, выбрать доступные квадратные метры можно не только в Краснодарском крае, но и по всей России.

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