IT-ипотекой в Краснодарском крае воспользовались уже более 3 тыс. человек

Об этом рассказал руководитель регионального департамента информатизации и связи Станислав Завальный. IT-ипотека дает возможность купить квартиру, дом или участок под строительство на выгодных условиях.

«Льготный кредит позволяет не только обеспечить себя жильем, но и рентабельно инвестировать. По условиям программы сотрудники ИТ-компаний могут оформить ипотечный кредит по ставке до 6% годовых», — добавил Завальный.

В Краснодарском крае на покупку жилья заемщик может получить до 9 млн рублей. По программе, им может быть IT-специалист не старше 50 лет, проработавший в аккредитованной компании не менее 3 месяцев и с зарплатой не ниже 90 тыс. рублей.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов действует в России с мая 2022 года. Правительство продлило действие льготы до 2030 года. Сейчас Краснодарский край занимает 6 место в стране по количеству специалистов, воспользовавшихся данной программой.

Подробнее ознакомиться с условиями IT-ипотеки и оставить заявку на получение кредита можно на сайте оператора программы «Дом.РФ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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