В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
ЧП произошло днем 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино. Информация о пострадавших уточняется.
«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории СУ», — написал в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Глава региона отметил, что информации о пострадавших в результате крушения самолета пока нет. По его словам, он выехал на место происшествия. Там уже работают подразделения экстренных служб.
По данным МЧС, в Ново-Ленино самолет Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный дом. После крушения самолета в доме произошел пожар площадью 200 кв. метров.
«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области.
В момент крушения самолета в частном доме никого не было. К сожалению, в результате происшествия оба члена экипажа воздушного судна погибли.
По факту падения самолета Су-30 в Иркутской области возбудили уголовное дело из-за нарушений правил эксплуатации воздушного судна.
Известно, что упавший самолет принадлежал местному авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщает пресс-служба СК РФ.
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