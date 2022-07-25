В Иркутске присяжные оправдали краснодарца, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел еще в 2009 году. Жителю Краснодара грозило 15 лет колонии за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть человека.

По словам адвоката Александра Валявского, его подзащитный занимался строительством дома в Иркутске. В один из дней, вернувшись домой, он застал там компанию, которую привел его родственник. Один из нетрезвых гостей повел себя агрессивно. Защищаясь, краснодарец оттолкнул его. Следующим утром на дороге обнаружили полураздетый труп этого человека.

На жителя Краснодара завели уголовное дело.

«При подготовке к процессу, защита установила, что первоначальный акт судмедэкспертизы подменен. И из него исключили альтернативную причину смерти — заболевание туберкулезом. У потерпевшего при вскрытии обнаружена смертельная доза алкоголя. По характеру повреждений можно сделать вывод об автотравме. При этом обвинение вырывало из контекста письменных доказательств и заключений судмедэкспертизы нужные им сведения и искажала фактические обстоятельства дела», — сказал адвокат.

Валявский сообщил и о других нарушениях в процессе. Кроме того, по его словам, пришлось выставить охрану перед комнатой, где присяжные обсуждали вердикт. В итоге его подзащитного признали невиновным и освободили из-под стражи. Адвокат отметил, что они готовы к возможному обжалованию приговора, пишет «Коммерсантъ».

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