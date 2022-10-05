В Иркутске будут судить убийцу, который 21 год скрывался под вымышленным именем на Кубани
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве в 2001 году.
По версии следствия, в марте 2001 года в заброшенном подземном гараже на одной из улиц Октябрьского района Иркутска пьяный мужчина во время пьяной ссоры из пистолета ТТ выстрелил в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения 20-летний пострадавший погиб.
Подозреваемый сбежал, подделал паспорт и уехал в Краснодар, где скрывался под вымышленными данными. В августе этого года местонахождение и личность подозреваемого установили. Его задержали в Краснодаре, после этого он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование завершили, материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
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