В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Происшествия
22.02.2023 09:20
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали 22 февраля на территории Ирана в 4:41 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 117 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, в котором проживает около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, сообщает портал Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
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