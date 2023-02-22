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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-irane-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-5-1
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Фото emsc-csem.org

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали 22 февраля на территории Ирана в 4:41 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 117 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, в котором проживает около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, сообщает портал Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

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