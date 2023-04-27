В индустриальном парке «Краснодар» будут выращивать петрушку, щавель и мяту

Центр выращивания зелени планируют открыть на территории индустриального парка «Краснодар» в 2024 году.

Об этом 27 апреля сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он рассказал, что в центре будут выращивать, перерабатывать и упаковывать петрушку, щавель, мяту и другую зелень. Она будет попадать в магазины практически с грядок.

«Продолжаем поддерживать местное производство. Согласовали ООО «Зелень Юга» строительство производственных помещений центра выращивания зеленных культур. Планируется, что центр заработает уже в 2024 году, появится почти 200 новых рабочих мест», — написал Наумов в Telegram.

Глава Краснодара рассказал, что в центре запустят полный цикл производства и производительность не будет зависеть от погоды. По его словам, это станет весомым вкладом в продовольственную безопасность города, края и страны.

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