В хуторе Восточный Ленинградского района приступили к возведению ФАПа

Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что всего с начала года согласно профильному нацпроекту в регионе оборудовали 10 фельдшерско-акушерских пунктов — в Анапе, Горячем Ключе, а также в Каневском, Кореновском, Крымском, Крыловском, Курганинском, Белореченском и Приморско-Ахтарском районах.

«Также строим офисы врача общей практики. В этом году предусмотрели 14 таких медицинских кабинетов. Благодаря инициативе президента России Владимира Владимировича Путина мы продолжаем создавать условия, чтобы медицинская помощь была ближе к жителям. Для этого новые ВОПы и ФАПы открываем в небольших сельских населенных пунктах», — написал глава Кубани в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в новых зданиях предусмотрели кабинет для приема терапевта и фельдшера, акушерский, процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар, а также все необходимое современное оборудование.

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