Оборудование для сложных операций приобрели для десяти муниципалитетов Кубани

Специальные аппараты С-дуга закупили в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

«Это оборудование особенно необходимо в урологическом, травматологическом, нейрохирургическом, хирургическом и детском хирургическом отделениях», — пояснил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов

Министр добавил, что благодаря оборудованию в медорганизациях региона значительно вырастет число проводимых операций. Аппараты уже разместили в Абинской, Крымской, Кореновской, Курганинской, Лабинской, Усть-Лабинской, Павловской районных больницах, а также городской больнице Армавира, горбольницах № 1 Новороссийска и № 8 Сочи.

Установка аппаратов для сложных операций призвана повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, согласно положениям нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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