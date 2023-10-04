В Новокубанской ЦРБ на новом аппарате КТ провели более тысячи исследований

Летом в районной больнице по нацпроекту «Здравоохранение» установили новый компьютерный томограф.

Главврач Новокубанской ЦРБ Александр Жарников рассказал, что на новом аппарате КТ уже провели более 1,1 тыс. исследований. Эта техника делает снимки в высоком качестве, что позволяет медикам заметить любые изменения в органах пациента, своевременно определить патологию и начать лечение.

За прошлый год по профильному нацпроекту в медучреждения региона завезли более 2,4 тыс. единиц оборудования. Всего в рамках этой работы в больницы и поликлиники Кубани установили свыше 6 тыс. единиц оборудования, в том числе тяжелого, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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