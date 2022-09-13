В хуторе Ленинском завершается обустройство спортивно-игровой площадки

Видео канала «Кубань 24»

На новой многофункциональной площадке появятся зона воркаута и уличные тренажеры. Они уже расставлены по местам, но частично еще стоят в целлофане.

У жителей Новоленинского сельского поселения появился повод спланировать спортивные тренировки на свежем воздухе. Новый инвентарь позволит разнообразить самостоятельные занятия спортом, а для любителей подвижных игр рядом оборудовали футбольное поле.

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