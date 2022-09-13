Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В хуторе Ленинском завершается обустройство спортивно-игровой площадки

Общество
13.09.2022 10:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hutore-leninskom-zavershaetsya-obustrojstvo-sportivno-igrovoj-ploshhadki
Видео канала «Кубань 24»

На новой многофункциональной площадке появятся зона воркаута и уличные тренажеры. Они уже расставлены по местам, но частично еще стоят в целлофане.

У жителей Новоленинского сельского поселения появился повод спланировать спортивные тренировки на свежем воздухе. Новый инвентарь позволит разнообразить самостоятельные занятия спортом, а для любителей подвижных игр рядом оборудовали футбольное поле.

Читайте также: в Тимашевском районе появится новая площадка для скейтбординга.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. В Краснодаре пройдет фотовыставка военного корреспондента «Российской газеты» Владимира Аносова
  3. В Тбилисском районе механизатор лишился ног, попав в жатку комбайна
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Гособвинение запросило для бывшего вице-мэра Сочи 15 лет колонии
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях