В хуторе Ленинском завершается обустройство спортивно-игровой площадки
Общество
13.09.2022 10:24
На новой многофункциональной площадке появятся зона воркаута и уличные тренажеры. Они уже расставлены по местам, но частично еще стоят в целлофане.
У жителей Новоленинского сельского поселения появился повод спланировать спортивные тренировки на свежем воздухе. Новый инвентарь позволит разнообразить самостоятельные занятия спортом, а для любителей подвижных игр рядом оборудовали футбольное поле.
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