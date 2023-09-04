В Художественно-историческом центре «Сириус» расскажут про полярные экспедиции ХХ века

В рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием» в Художественно-историческом центре «Сириус» 7 сентября проведут лекцию «Полярные экспедиции начала ХХ века».

В качестве спикера выступит учитель географии высшей категории, лектор Российского общества «Знание» и победитель II сезона федерального конкурса «Лига Лекторов» Михаил Ваганов. Он расскажет гостям, что помешало российским полярникам достичь Северного полюса первыми, как выжить на льдине при -40 °C, как починили ледокол «Александр Сибиряков» в Чукотском море и многое другое.

Всех желающих присоединиться к просветительской акции ждут по адресу: улица Таврическая, 9. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба Художественно-исторического центра «Сириус» в Telegram.

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