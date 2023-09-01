В образовательном центре «Сириус» открытый урок провел глава «Росатома» Алексей Лихачев

Директор госкорпорации «Росатом» рассказал о роли атомных технологий в развитии страны и ответил на вопросы юных слушателей. Урок прошел в рамках просветительского марафона «Поделись своим Знанием» Российского общества «Знание».

Алексей Лихачев рассказал об истории развития советской атомной отрасли, ее влиянии на научно-технический прогресс и безопасность государства, вкладе атомных технологий в повышение качества жизни населения и сохранение окружающей среды. Также глава «Росатома» рассказал о масштабных и значимых проектах корпорации — о первой плавучей АЭС на Чукотке и развитии атомного ледокольного флота России.

«Россия — родоначальник атомного ледокольного флота в мире, и в этом заключен большой потенциал развития Северного морского пути. СМП — огромный геополитический проект, он дает возможность логистической связи со всем миром, транзита товаров между Европой и Азией. В Советском Союзе масштаб перевозок по СМП составлял 7 млн тонн, и этот предел казался непреодолимым. Но благодаря развитию ледокольного флота, в прошлом году мы перевезли 34 млн тонн. А к 2030 году прогнозируем увеличение перевозок до 150 млн», — рассказал Лихачев.

Он подчеркнул, что сейчас Россия остается лидером по экспорту атомных электростанций: 85% АЭС в мире строят российские специалисты. Среди проектов корпорации — водородная энергетика, создание инновационных композитных материалов, выпуск аккумуляторов и работа над прообразом первого квантового компьютера.

По мнению Лихачева, атомные технологии — занятие для молодых, тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы разговаривать с природой на «ты» и принимать вызовы своего времени.

Просветительский марафон «Поделись своим Знанием» дал старт одноименной акции в рамках трека «Знание.Лекторий», которая состоится уже в четвертый раз и будет проходить с 1 по 30 сентября. За это время в школах, вузах и других образовательных учреждениях пройдет 20 тыс. просветительских уроков, мастер-классов и встреч с учеными.

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