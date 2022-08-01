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В хозяйствах Краснодара собрали более 1 тыс. тонн фруктов и ягод

Экономика
01.08.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hozyajstvah-krasnodara-sobrali-bolee-1-tys-tonn-fruktov-i-yagod
В хозяйствах Краснодара собрали более 1 тыс. тонн фруктов и ягод

Речь о черешне, абрикосах, персиках, яблоках и сливах. Урожайность за последние годы выросла более чем в два раза.

Это объясняют удачным выбором сортов и применением современных агротехнологий, например, уплотненной схемы посадки или капельных систем полива. На закладку и уход за молодыми садами в 2021 году краснодарским предпринимателям выделили более 40 млн рублей в качестве субсидий. Поэтому в 2022 году планируют собрать еще больший урожай. Предварительный прогноз — не менее 30 тыс. т фруктов и ягод.

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