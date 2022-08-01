В хозяйствах Краснодара собрали более 1 тыс. тонн фруктов и ягод
Экономика
01.08.2022 10:59
Речь о черешне, абрикосах, персиках, яблоках и сливах. Урожайность за последние годы выросла более чем в два раза.
Это объясняют удачным выбором сортов и применением современных агротехнологий, например, уплотненной схемы посадки или капельных систем полива. На закладку и уход за молодыми садами в 2021 году краснодарским предпринимателям выделили более 40 млн рублей в качестве субсидий. Поэтому в 2022 году планируют собрать еще больший урожай. Предварительный прогноз — не менее 30 тыс. т фруктов и ягод.
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