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В хуторе Бетта под Геленджиком начали выращивать маракуйю

Общество
26.07.2022 11:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hutore-betta-pod-gelendzhikom-nachali-vyrashhivat-marakujyu
Видео канала «Кубань 24»

Несколько сотен фруктовых кустов укоренились на участке местного жителя.

Растение представляет собой вечнозеленую лиану, которая напоминает виноградную лозу. От зарубежных плодов кубанские отличаются лишь размером, а в остальном отечественный фрукт не уступает импортному.

Вкус сочной мякоти оценил уже не только хозяин участка. План выращивания тропического страстоцвета занял второе место на муниципальном конкурсе «Лучший молодежный инвестпроект».

Читайте также: пенсионер в Армавире выращивает экзотические фрукты в теплицах.

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