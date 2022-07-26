В хуторе Бетта под Геленджиком начали выращивать маракуйю
Общество
26.07.2022 11:36
Несколько сотен фруктовых кустов укоренились на участке местного жителя.
Растение представляет собой вечнозеленую лиану, которая напоминает виноградную лозу. От зарубежных плодов кубанские отличаются лишь размером, а в остальном отечественный фрукт не уступает импортному.
Вкус сочной мякоти оценил уже не только хозяин участка. План выращивания тропического страстоцвета занял второе место на муниципальном конкурсе «Лучший молодежный инвестпроект».
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