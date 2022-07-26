В хуторе Бетта под Геленджиком начали выращивать маракуйю

Видео канала «Кубань 24»

Несколько сотен фруктовых кустов укоренились на участке местного жителя.

Растение представляет собой вечнозеленую лиану, которая напоминает виноградную лозу. От зарубежных плодов кубанские отличаются лишь размером, а в остальном отечественный фрукт не уступает импортному.

Вкус сочной мякоти оценил уже не только хозяин участка. План выращивания тропического страстоцвета занял второе место на муниципальном конкурсе «Лучший молодежный инвестпроект».

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