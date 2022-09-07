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В Хостинском районе Сочи в ночь на 8 сентября отключат воду

Общество
07.09.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hostinskom-rajone-sochi-v-noch-na-8-sentyabrya-otklyuchat-vodu
В Хостинском районе Сочи в ночь на 8 сентября отключат воду
Фото пресс-службы администрации Сочи

Жители микрорайона Соболевка в Хостинском районе столкнутся с перебоями водоснабжения из-за переключения на новый водовод. Возобновить подачу воды планируют к середине дня 8 сентября.

В настоящее время специалисты ведут перекладку магистральных сетей, подающих воду жителям микрорайона. Здесь выявили несколько аварийных участков.

На одном из участков работы уже завершили. Там переложили порядка 100 м разводящих сетей. Сейчас устанавливают необходимые камеры переключения и запорно-регулирующую арматуру, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Переключение абонентов на новые сети проведут в ночь на 8 сентября. Сообщается, что местные насосные станции остановят 7 сентября в 22:00. Затем систему опустошат. С отключением воды могут столкнуться жители домов на улицах Пятигорской, Земнухова, Лизы Чайкиной, Шевцовой, Тюленина, Громовой, Кошевого и Молодогвардейской.

Население просят сделать максимально возможные запасы воды. При необходимости организуют ее подвоз. Места расположения автоцистерн будут меняться в зависимости от поступающих заявок. Заявки принимаются по телефону: 8(862) 444-05-05.

Читайте также: в Новороссийске 7 сентября отключили воду на проспекте Ленина и в Алексино.

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