В ходе СВО погиб знаменитый кубанский казак Бабай

Речь идет о казаке Белореченского районного общества Александре Можаеве. Многим жителям страны он известен по прозвищу Бабай.

Можаев выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в составе добровольческого отряда кубанских казаков. Он погиб 18 октября на Запорожском направлении.

Бабай родился в сентябре 1977 года в Белореченске. В ряды кубанских казаков он вступил в 1995 году. У Можаева остались жена и трое детей.

«Вечная память Александру Можаеву! Казаки Кубанского казачьего войска выражают искренние слова соболезнования его близким и товарищам», — говорится в сообщении пресс-службы Кубанского казачьего войска.

Бабай стал популярен весной 2014 года. После начала вооруженного конфликта на Донбассе он присоединился к местному ополчению. В составе добровольцев под руководством Игоря Стрелкова он принимал участие в боях за Славянск. Благодаря колоритной внешности в те годы он часто становился героем репортажей на телеканалах. Для некоторых Бабай стал героем и символом «Русской весны».

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