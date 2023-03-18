В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»

О смерти Александра Мальцева с позывным «Кубань» рассказал его сослуживец с позывным «Карлсон».

Штурмовая группа под командованием «Кубани» три дня вела непрерывные бои по захвату и удержанию опорных пунктов ВСУ в районе Кременной. Во время боя за очередной опорник штурмовик с позывным «Лоу» получил ранение.

«Кубань» начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому «Лоу», — рассказал военный.

После этого между российскими и украинскими военными шел стрелковый бой с применением гранат. Мальцев полностью обеспечил отход сослуживцев. В его сторону стреляли из пулемета. В какой-то «Кубань» перестал выходить на связь. В районе эвакуации выяснили, что он погиб, сообщает РИА «Новости».

Александр Мальцев с позывным «Кубань» является уроженцем Лабинска. Он был бойцом 488 дивизии 20-й Армии. Был призван в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Ему было 47 лет.

«Мальцев вскоре будет представлен к званию Героя России посмертно. 10 марта он смог в одиночку захватить траншею противника, уничтожить троих националистов ВСУ и взять в плен еще двоих. В ходе продолжающихся боев, 13 марта рядовой Мальцев пал смертью храбрых», — написал в Telegram глава Лабинского района Владимир Забураев.

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