В Анапе первый класс назвали в честь погибшего в СВО казачьего атамана

Первый класс в школе № 5 назвали в честь атамана хуторского казачьего общества Южного и Западного округов Анапы Владислава Нутрецова. По его инициативе в школе был создан первый казачий класс.

Нутрецов в числе первых отправился выполнять боевые задачи в зону проведения спецоперации. Он погиб 17 мая прошлого года под Волновахой. Тогда штурмовой группе был дан приказ занять вражеский опорный пункт. Первая группа из шести казаков, среди которых был Нутрецов, была отрезана от основной группы минометным огнем. Их атаковали превосходящие силы противника. Атаман погиб, прикрывая отход раненых из-под обстрела.

Присвоить имя Владислава Нутрецова первому классу единогласно решили родители учащихся на педсовете.

«Это не просто табличка с именем, это память о подвиге нашего земляка и пример для детей», — говорят учителя.

Родители называют подвиг Нутрецова примером самоотверженности и храбрости.

«Такими качествами должен обладать каждый уважающий себя мужчина. Испытываем гордость за казака, который жил в нашем городе, служил здесь, защищал Россию, всех нас», — сказали родители.

Кабинет, в котором учатся первоклассники — это помещение, куда несколько лет назад пришли первые ученики казачьего класса. Младшая дочь Нутрецова также училась в этом классе. Сын Нутрецова, который тоже закончил эту школу сейчас проходит службу в казачьей дружине, сообщает «Федерал Пресс».

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