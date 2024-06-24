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В ходе спецоперации погиб житель Туапсинского района Руслан Радов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hode-spetsoperatsii-pogib-zhitel-tuapsinskogo-rajona-ruslan-radov
В ходе спецоперации погиб житель Туапсинского района Руслан Радов
Фото t.me/glavatuapseregion

О гибели Руслана Радова 24 июня сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

По словам главы муниципалитета, матрос Руслан Радов на фронте служил стрелком десантно-штурмовой роты. Он геройски погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

«Искренние слова соболезнования близким Руслана. Невосполнимая потеря. Вечная память воину! Низкий поклон за мужество и отвагу!» — написал Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

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