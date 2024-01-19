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В ходе спецоперации погиб житель Туапсинского района Николай Пискарев

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hode-spetsoperatsii-pogib-zhitel-tuapsinskogo-rajona-nikolaj-piskarev
В ходе спецоперации погиб житель Туапсинского района Николай Пискарев
Фото t.me/glavatuapseregion

Житель села Тенгинка, младший сержант Николай Пискарев погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Пискарев получил смертельное ранение в Пятихатках Запорожской области.

«Как настоящий русский воин он до конца остался верен долгу и своим боевым товарищам. Приношу искренние соболезнования семье Героя. Вечная память и вечная слава», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

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