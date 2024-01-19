В ходе спецоперации погиб житель Туапсинского района Николай Пискарев
Происшествия
19.01.2024 18:26
Житель села Тенгинка, младший сержант Николай Пискарев погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.
Пискарев получил смертельное ранение в Пятихатках Запорожской области.
«Как настоящий русский воин он до конца остался верен долгу и своим боевым товарищам. Приношу искренние соболезнования семье Героя. Вечная память и вечная слава», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.
Читайте также: расследовавший преступления ВСУ молодой офицер СК погиб при обстреле Белгорода.