В ходе спецоперации погиб житель Туапсинского района Николай Пискарев

Житель села Тенгинка, младший сержант Николай Пискарев погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Пискарев получил смертельное ранение в Пятихатках Запорожской области.

«Как настоящий русский воин он до конца остался верен долгу и своим боевым товарищам. Приношу искренние соболезнования семье Героя. Вечная память и вечная слава», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

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